Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Peloton Interactive. Zuletzt stieg die Peloton Interactive-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,2 Prozent auf 8,49 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Peloton Interactive-Papiere um 15:53 Uhr 4,2 Prozent. Die Peloton Interactive-Aktie legte bis auf 8,52 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,25 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 349.505 Peloton Interactive-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 10,89 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Peloton Interactive-Aktie somit 22,08 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.08.2024 bei 2,83 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 66,65 Prozent.

Nachdem Peloton Interactive seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Peloton Interactive am 07.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,45 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,44 Prozent zurück. Hier wurden 606,90 Mio. USD gegenüber 717,70 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 20.08.2026 dürfte Peloton Interactive die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Peloton Interactive ein EPS in Höhe von 0,018 USD in den Büchern stehen haben wird.

