Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 5,00 EUR abwärts.

Die Peloton Interactive-Aktie gab im BMN-Handel um 09:13 Uhr um 1,4 Prozent auf 5,00 EUR nach. Die Peloton Interactive-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,98 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,00 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 918 Peloton Interactive-Aktien.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 16,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 229,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.08.2023 Kursverluste bis auf 4,46 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie.

Am 23.08.2023 hat Peloton Interactive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,68 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 642,10 USD – das entspricht einem Minus von 5,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 678,70 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet.

Laut Analysten dürfte Peloton Interactive im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,315 USD einfahren.

