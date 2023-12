Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive zeigt sich am Vormittag freundlich

So entwickelt sich Peloton Interactive

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Peloton Interactive-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 5,15 EUR.

Um 09:13 Uhr ging es für das Peloton Interactive-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 5,15 EUR. Kurzfristig markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 5,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,05 EUR. Zuletzt wurden via BMN 60 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 16,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 219,46 Prozent Luft nach oben. Am 02.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Peloton Interactive-Aktie 22,37 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Peloton Interactive am 02.11.2023 vor. Peloton Interactive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,44 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 595,50 USD – das entspricht einem Minus von 3,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 616,50 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2024 terminiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --1,434 USD je Peloton Interactive-Aktie.

