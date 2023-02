Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Dienstagnachmittag billiger

Die Peloton Interactive-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 12,51 EUR. In der Spitze büßte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 12,51 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,86 EUR. Bisher wurden via XETRA 267 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,66 EUR erreichte der Titel am 14.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 59,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2022 bei 6,86 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 82,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie.

Peloton Interactive ließ sich am 01.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Peloton Interactive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,98 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,39 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 30,09 Prozent zurück. Hier wurden 792,70 USD gegenüber 1.133,90 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 10.05.2023 dürfte Peloton Interactive Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

2023 dürfte Peloton Interactive einen Verlust von -2,920 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

