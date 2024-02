Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Peloton Interactive im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 4,37 EUR.

Das Papier von Peloton Interactive befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,7 Prozent auf 4,37 EUR ab. Bei 4,15 EUR markierte die Peloton Interactive-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 4,15 EUR. Zuletzt wechselten 3.750 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,26 EUR) erklomm das Papier am 16.02.2023. 203,43 Prozent Plus fehlen der Peloton Interactive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 3,67 EUR fiel das Papier am 05.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 16,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Peloton Interactive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,833 USD.

Am 01.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,19 Prozent auf 743,60 USD. Im Vorjahresviertel hatte Peloton Interactive 792,70 USD umgesetzt.

Peloton Interactive wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Peloton Interactive-Verlust in Höhe von -1,479 USD je Aktie aus.

