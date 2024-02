Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittwochnachmittag gesucht

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Peloton Interactive. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Peloton Interactive-Papiere zuletzt 2,5 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 2,5 Prozent auf 4,56 USD. Die Peloton Interactive-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,65 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,55 USD. Der Tagesumsatz der Peloton Interactive-Aktie belief sich zuletzt auf 1.513.946 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.02.2023 bei 14,89 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Kursplus von 226,54 Prozent wieder erreichen. Am 06.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,96 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,833 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Peloton Interactive 0,000 USD aus.

Am 01.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 792,70 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 743,60 USD.

Am 08.05.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Peloton Interactive veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Peloton Interactive-Verlust in Höhe von -1,479 USD je Aktie aus.

