Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Donnerstagvormittag kaum bewegt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Peloton Interactive zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 4,05 EUR zeigte sich die Peloton Interactive-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Wert von 4,05 EUR bewegte sich die Peloton Interactive-Aktie um 09:10 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 4,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Peloton Interactive-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,05 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.150 Peloton Interactive-Aktien.

Am 05.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 10,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 164,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 3,71 EUR fiel das Papier am 05.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 8,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Peloton Interactive am 01.02.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,54 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,98 USD erwirtschaftet worden. Peloton Interactive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 743,60 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 792,70 USD erwirtschaftet worden waren.

Peloton Interactive dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Peloton Interactive einen Verlust von -1,500 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie an der NASDAQ -24 Prozent: Peloton bleibt weiter tief in der Verlustzone

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NASDAQ-Wert Peloton-Aktie dennoch in Grün: Peloton schreibt weiter rote Zahlen