Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive gibt am Dienstagnachmittag ab

Die Peloton Interactive-Aktie musste um 14.06.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 9,47 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Peloton Interactive-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,47 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,59 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.728 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 109,58 EUR erreichte der Titel am 08.07.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 91,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,31 EUR ab. Mit Abgaben von 1,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 10.05.2022 lud Peloton Interactive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 23,61 Prozent auf 964,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.262,30 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.09.2022 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,655 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie im Sturzflug: Peloton schreibt tiefrote Zahlen

Teladoc-Aktie: Cathie Woods Innovations-Favorit vor zahlreichen Herausforderungen

Preissenkungen und teurere Abos: So will Peloton den Kundenkreis vergrößern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Peloton Interactive Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Peloton Interactive Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Peloton Interactive

Bildquellen: Eric Glenn / Shutterstock.com