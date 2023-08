Peloton Interactive Aktie News: Anleger schicken Peloton Interactive am Nachmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 7,40 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 2,1 Prozent auf 7,40 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Peloton Interactive-Aktie bisher bei 7,36 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,43 USD. Der Tagesumsatz der Peloton Interactive-Aktie belief sich zuletzt auf 2.447.823 Aktien.

Am 04.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,83 USD an. Mit einem Zuwachs von 140,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.05.2023 bei 6,62 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie.

Peloton Interactive ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,79 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 22,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 964,30 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 748,90 USD.

Am 23.08.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Peloton Interactive veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 22.08.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,375 USD je Peloton Interactive-Aktie.

