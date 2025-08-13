DAX24.350 +0,7%ESt505.426 +0,7%Top 10 Crypto16,75 -1,5%Dow44.836 -0,2%Nas21.731 +0,1%Bitcoin101.544 -3,6%Euro1,1665 -0,3%Öl66,42 +1,0%Gold3.345 -0,3%
Peloton Interactive Aktie News: Anleger schicken Peloton Interactive am Nachmittag auf rotes Terrain

14.08.25 16:09 Uhr
Peloton Interactive Aktie News: Anleger schicken Peloton Interactive am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Peloton Interactive-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 8,61 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 8,61 USD. Zwischenzeitlich weitete die Peloton Interactive-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,47 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,49 USD. Von der Peloton Interactive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 364.249 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 10,89 USD. 26,48 Prozent Plus fehlen der Peloton Interactive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,83 USD am 15.08.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 67,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Peloton Interactive am 07.08.2025. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Peloton Interactive mit -0,45 USD je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,44 Prozent auf 606,90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Peloton Interactive 717,70 Mio. USD umgesetzt.

Peloton Interactive dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 20.08.2026.

Experten taxieren den Peloton Interactive-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,018 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

