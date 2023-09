Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Peloton Interactive im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Peloton Interactive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,0 Prozent auf 5,22 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Peloton Interactive-Papiere um 11:44 Uhr 1,0 Prozent. Zuletzt wechselten 2.063 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Am 04.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,83 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 241,57 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,05 USD. Dieser Wert wurde am 24.08.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Peloton Interactive-Aktie 3,26 Prozent sinken.

Am 23.08.2023 hat Peloton Interactive die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Peloton Interactive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,68 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 642,10 USD – eine Minderung von 5,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 678,70 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,315 USD je Peloton Interactive-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

