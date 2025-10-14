Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive präsentiert sich am Dienstagabend fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Peloton Interactive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,7 Prozent auf 7,72 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das Peloton Interactive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,7 Prozent auf 7,72 USD. Die Peloton Interactive-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,74 USD an. Bei 7,29 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 998.514 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,89 USD erreichte der Titel am 18.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Peloton Interactive-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.04.2025 bei 4,64 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 39,92 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 07.08.2025 hat Peloton Interactive die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,08 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Umsatzseitig standen 606,90 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Peloton Interactive 643,60 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,066 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

