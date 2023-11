Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Dienstagvormittag im Minus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Peloton Interactive-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 4,12 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie um 09:14 Uhr 0,5 Prozent auf 4,12 EUR. In der Spitze fiel die Peloton Interactive-Aktie bis auf 4,12 EUR. Bei 4,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via BMN 3 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 299,13 Prozent Plus fehlen der Peloton Interactive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 4,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.11.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 3,01 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Peloton Interactive am 02.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,44 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Peloton Interactive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 595,50 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 616,50 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 07.02.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Peloton Interactive veröffentlicht werden.

2024 dürfte Peloton Interactive einen Verlust von -1,441 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

