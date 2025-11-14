DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 -1,8%Nas23.061 +0,8%Bitcoin83.629 -2,5%Euro1,1616 -0,2%Öl64,42 +2,1%Gold4.103 -1,6%
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive präsentiert sich am Nachmittag stärker

14.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Peloton Interactive-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 7,38 USD.

Das Papier von Peloton Interactive legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 7,38 USD. Bei 7,40 USD erreichte die Peloton Interactive-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 7,14 USD. Bisher wurden heute 192.277 Peloton Interactive-Aktien gehandelt.

Am 18.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,89 USD. 47,56 Prozent Plus fehlen der Peloton Interactive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.04.2025 (4,64 USD). Mit einem Kursverlust von 37,20 Prozent würde die Peloton Interactive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Peloton Interactive-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Peloton Interactive gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,03 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,00 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,01 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 550,80 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 586,00 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Peloton Interactive am 11.02.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,124 USD je Aktie in den Peloton Interactive-Büchern.

Redaktion finanzen.net

