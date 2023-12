Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive steigt am Donnerstagnachmittag stark

Peloton Interactive im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 8,5 Prozent auf 6,45 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Peloton Interactive-Papiere um 16:08 Uhr 8,5 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 6,45 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,10 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.428.579 Peloton Interactive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,83 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Peloton Interactive-Aktie somit 63,85 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 28.10.2023 auf bis zu 4,28 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 33,59 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Peloton Interactive am 02.11.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,44 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ein EPS von -1,20 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,41 Prozent auf 595,50 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 616,50 USD erwirtschaftet worden.

Peloton Interactive wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.02.2024 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --1,434 USD je Peloton Interactive-Aktie.

