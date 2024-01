Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag behauptet

Blick auf Peloton Interactive-Kurs

Die Aktie von Peloton Interactive hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Peloton Interactive-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 5,83 USD an der Tafel.

Zum Vortag unverändert notierte die Peloton Interactive-Aktie um 01:59 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel bei 5,83 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 6,21 USD. Zwischenzeitlich weitete die Peloton Interactive-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,78 USD aus. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,96 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 12.319.805 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 04.02.2023 auf bis zu 17,83 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 205,83 Prozent hinzugewinnen. Bei 4,28 USD erreichte der Anteilsschein am 28.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,59 Prozent.

Peloton Interactive ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Peloton Interactive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,20 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 595,50 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 616,50 USD in den Büchern gestanden.

Am 07.02.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Peloton Interactive 2024 einen Verlust in Höhe von -1,443 USD ausweisen wird.

