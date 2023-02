Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive gewinnt am Mittag kräftig

Um 12:22 Uhr wies die Peloton Interactive-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,1 Prozent auf 12,70 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 12,70 EUR. Bei 12,69 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 580 Peloton Interactive-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.02.2022 bei 29,91 EUR. Gewinne von 57,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2022 (6,86 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 85,13 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 01.02.2023 äußerte sich Peloton Interactive zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,98 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Peloton Interactive 792,70 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 30,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.133,90 USD umgesetzt worden.

Am 10.05.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

2023 dürfte Peloton Interactive einen Verlust von -2,936 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

