Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive reagiert am Vormittag positiv

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Peloton Interactive zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 1,2 Prozent auf 12,70 EUR. Bei 12,70 EUR markierte die Peloton Interactive-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,37 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 200 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,37 EUR) erklomm das Papier am 15.02.2022. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 56,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,98 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2022 erreicht. Mit Abgaben von 81,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Peloton Interactive am 01.02.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,98 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Peloton Interactive -1,39 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 792,70 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 30,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.133,90 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 10.05.2023 dürfte Peloton Interactive Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Peloton Interactive-Verlust in Höhe von -2,936 USD je Aktie aus.

