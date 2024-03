Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive zieht am Freitagnachmittag an

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt wies die Peloton Interactive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 4,51 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr sprang die Peloton Interactive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,7 Prozent auf 4,51 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 4,58 USD. Bei 4,35 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Peloton Interactive-Aktie belief sich zuletzt auf 486.292 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,02 USD. Dieser Kurs wurde am 05.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 166,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,97 USD. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 13,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 01.02.2024 legte Peloton Interactive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS lag bei -0,54 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,98 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Peloton Interactive mit einem Umsatz von insgesamt 743,60 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 792,70 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,19 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -1,500 USD je Peloton Interactive-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie an der NASDAQ -24 Prozent: Peloton bleibt weiter tief in der Verlustzone

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NASDAQ-Wert Peloton-Aktie dennoch in Grün: Peloton schreibt weiter rote Zahlen