Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Peloton Interactive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,1 Prozent auf 6,95 USD. Die Peloton Interactive-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,03 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 6,91 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.122.828 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Am 04.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,83 USD an. 156,60 Prozent Plus fehlen der Peloton Interactive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,62 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Peloton Interactive am 04.05.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,79 USD gegenüber -2,27 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 748,90 USD im Vergleich zu 964,30 USD im Vorjahresquartal.

Am 24.08.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,363 USD je Peloton Interactive-Aktie.

