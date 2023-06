Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Die Peloton Interactive-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 10:50 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 9,65 USD. Zuletzt wechselten 11.673 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.02.2023 bei 17,83 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 84,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Peloton Interactive-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,62 USD. Dieser Wert wurde am 13.05.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 31,40 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Peloton Interactive am 04.05.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,79 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 748,90 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 964,30 USD umgesetzt worden waren.

Am 24.08.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Peloton Interactive einen Verlust von -3,374 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

