Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive verliert am Donnerstagnachmittag kräftig

Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:42 Uhr 6,6 Prozent auf 9,06 USD. Bei 8,93 USD markierte die Peloton Interactive-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 9,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Peloton Interactive-Aktien beläuft sich auf 4.637.668 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,83 USD erreichte der Titel am 04.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 96,91 Prozent Plus fehlen der Peloton Interactive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,62 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Peloton Interactive am 04.05.2023 vor. Peloton Interactive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,79 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,27 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 748,90 USD – eine Minderung von 22,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 964,30 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Peloton Interactive am 24.08.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -3,374 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Bildquellen: Eric Glenn / Shutterstock.com