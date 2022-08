Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Montagnachmittag auf Höhenflug

Um 04:22 Uhr stieg die Peloton Interactive-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 11,0 Prozent auf 13,42 EUR. Bei 14,00 EUR erreichte die Peloton Interactive-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 14,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Peloton Interactive-Aktien beläuft sich auf 1.613 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.08.2021 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Peloton Interactive-Aktie somit 86,85 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.07.2022 bei 8,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Peloton Interactive-Aktie 61,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 10.05.2022 hat Peloton Interactive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,27 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Peloton Interactive im vergangenen Quartal 964,30 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 23,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Peloton Interactive 1.262,30 USD umsetzen können.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Peloton Interactive wird am 25.08.2022 gerechnet. Peloton Interactive dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 24.08.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Peloton Interactive-Verlust in Höhe von -5,718 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nyker / Shutterstock.com