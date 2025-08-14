Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Freitagnachmittag freundlich

So entwickelt sich Peloton Interactive

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Peloton Interactive-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Peloton Interactive-Papiere um 15:52 Uhr 0,5 Prozent. In der Spitze gewann die Peloton Interactive-Aktie bis auf 8,58 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 8,55 USD. Bisher wurden heute 345.592 Peloton Interactive-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,89 USD) erklomm das Papier am 18.12.2024. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 21,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.08.2024 (2,94 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Peloton Interactive-Aktie 190,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Peloton Interactive seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Peloton Interactive am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 717,70 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 606,90 Mio. USD.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Peloton Interactive rechnen Experten am 20.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Peloton Interactive einen Gewinn von 0,026 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

