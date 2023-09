Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive schiebt sich am Vormittag vor

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Peloton Interactive. Zuletzt stieg die Peloton Interactive-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 4,91 EUR.

Die Peloton Interactive-Aktie konnte um 09:08 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 4,91 EUR. Bei 4,91 EUR erreichte die Peloton Interactive-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 4,82 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten 106 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 16,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 234,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 4,44 EUR fiel das Papier am 23.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Peloton Interactive-Aktie 10,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Peloton Interactive veröffentlichte am 23.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,68 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Peloton Interactive -3,68 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Peloton Interactive im vergangenen Quartal 642,10 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Peloton Interactive 678,70 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert.

2024 dürfte Peloton Interactive einen Verlust von -1,315 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

