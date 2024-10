Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive fällt am Nachmittag

So entwickelt sich Peloton Interactive

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 5,29 USD.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Peloton Interactive gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 5,29 USD abwärts. Die Peloton Interactive-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,24 USD ab. Bei 5,51 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 736.479 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.01.2024 bei 7,24 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.05.2024 bei 2,71 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,833 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Peloton Interactive am 22.08.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,68 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Peloton Interactive im vergangenen Quartal 643,60 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Peloton Interactive 642,10 Mio. USD umsetzen können.

Am 31.10.2024 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,594 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie springt hoch: Peloton Interactive grenzt Verluste ein

Ausblick: Peloton Interactive stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Peloton-Aktie gesucht: Finanzinvestoren bekunden offenbar Kaufinteresse