Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittag gefragt

So entwickelt sich Peloton Interactive

Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 5,19 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Peloton Interactive-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 11:46 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 5,19 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 217.672 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Am 04.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,83 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 243,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 4,28 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 02.11.2023 hat Peloton Interactive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Peloton Interactive ein Ergebnis je Aktie von -1,20 USD vermeldet. Das vergangene Quartal hat Peloton Interactive mit einem Umsatz von insgesamt 595,50 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 616,50 USD erwirtschaftet worden waren, um 3,41 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Peloton Interactive am 07.02.2024 vorlegen.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,441 USD je Peloton Interactive-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

NASDAQ-Wert Peloton-Aktie dennoch in Grün: Peloton schreibt weiter rote Zahlen

Ausblick: Peloton Interactive zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Peloton-Aktie höher: Kooperation mit Lululemon treibt Kurs an