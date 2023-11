Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive verteuert sich am Vormittag kräftig

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt stieg die Peloton Interactive-Aktie. In der BX World-Sitzung kletterte das Papier um 11,5 Prozent auf 4,54 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Peloton Interactive-Aktie konnte um 09:07 Uhr im BX World-Handel zulegen und verteuerte sich um 11,5 Prozent auf 4,54 CHF. Kurzfristig markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 4,54 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den BX World-Handel startete das Papier bei 4,54 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,85 CHF an. Mit einem Zuwachs von 182,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 10.11.2023 auf bis zu 4,07 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Peloton Interactive-Aktie 10,48 Prozent sinken.

Am 02.11.2023 hat Peloton Interactive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,44 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ein EPS von -1,20 USD in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 595,50 USD, gegenüber 616,50 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,41 Prozent präsentiert.

Peloton Interactive dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.02.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -1,441 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

NASDAQ-Wert Peloton-Aktie dennoch in Grün: Peloton schreibt weiter rote Zahlen

Ausblick: Peloton Interactive zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Peloton-Aktie höher: Kooperation mit Lululemon treibt Kurs an