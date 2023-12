Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Peloton Interactive. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Peloton Interactive-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.

Die Peloton Interactive-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 11:44 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 6,63 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Peloton Interactive-Aktien beläuft sich auf 2.358 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,83 USD) erklomm das Papier am 04.02.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 168,93 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,28 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 54,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Peloton Interactive gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,44 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,41 Prozent auf 595,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 616,50 USD in den Büchern gestanden.

Peloton Interactive dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.02.2024 präsentieren.

In der Peloton Interactive-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -1,434 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

