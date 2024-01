Peloton Interactive Aktie News: Anleger schicken Peloton Interactive am Dienstagmittag ins Minus

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt fiel die Peloton Interactive-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 5,79 USD ab.

Die Peloton Interactive-Aktie musste um 12:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 5,79 USD abwärts. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21.230 Peloton Interactive-Aktien.

Am 04.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,83 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 207,94 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,28 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Peloton Interactive ein Ergebnis je Aktie von -1,20 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 595,50 USD im Vergleich zu 616,50 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 07.02.2024 dürfte Peloton Interactive Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

In der Peloton Interactive-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -1,443 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

