Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Vormittag mit angezogener Handbremse

Peloton Interactive im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Peloton Interactive-Aktie. Der Anteilsschein notierte via BMN bei 5,28 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Peloton Interactive-Aktie um 09:14 Uhr im BMN-Handel bei 5,28 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 5,34 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Peloton Interactive-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,28 EUR aus. Bei 5,34 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 47 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Bei 16,45 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 211,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 02.11.2023 Kursverluste bis auf 4,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 24,28 Prozent Luft nach unten.

Peloton Interactive ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,44 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 595,50 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 616,50 USD in den Büchern gestanden.

Die Peloton Interactive-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.02.2024 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -1,443 USD je Aktie in den Peloton Interactive-Büchern.

