Peloton Interactive Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Peloton Interactive

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 4,01 USD.

Das Papier von Peloton Interactive gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 4,01 USD abwärts. Im Tief verlor die Peloton Interactive-Aktie bis auf 4,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,03 USD. Von der Peloton Interactive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 319.615 Stück gehandelt.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 9,87 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Peloton Interactive-Aktie somit 59,35 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.05.2024 (2,71 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 02.05.2024 hat Peloton Interactive die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Peloton Interactive -0,79 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,17 Prozent auf 717,70 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 748,90 Mio. USD gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 22.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Peloton Interactive 2024 einen Verlust in Höhe von -1,560 USD ausweisen wird.

