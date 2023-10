Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Vormittag im Aufwind

Peloton Interactive im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Aktie legte zuletzt in der BMN-Sitzung 1,7 Prozent auf 4,64 EUR zu.

Die Peloton Interactive-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 09:13 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 4,64 EUR. Kurzfristig markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 4,64 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,56 EUR. Bisher wurden via BMN 7 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 16,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 254,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,09 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie.

Am 23.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,68 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Peloton Interactive -3,68 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Peloton Interactive im vergangenen Quartal 642,10 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Peloton Interactive 678,70 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Peloton Interactive am 08.11.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive im Jahr 2024 -1,288 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

