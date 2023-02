Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Freitagvormittag massiv unter Druck

Um 09:21:39 Uhr ging es für die Peloton Interactive-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 6,1 Prozent auf 12,45 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Peloton Interactive-Aktie bis auf 12,45 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,48 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Peloton Interactive-Aktien beläuft sich auf 100 Stück.

Am 17.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,01 EUR an. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 55,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,98 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 78,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 01.02.2023 hat Peloton Interactive die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Peloton Interactive ein Ergebnis je Aktie von -1,39 USD vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 30,09 Prozent auf 792,70 USD. Im Vorjahresviertel hatte Peloton Interactive 1.133,90 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.05.2023 terminiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Peloton Interactive-Verlust in Höhe von -2,936 USD je Aktie aus.

