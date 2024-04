Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt stieg die Peloton Interactive-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 3,17 USD.

Das Papier von Peloton Interactive legte um 15:51 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,1 Prozent auf 3,17 USD. Die Peloton Interactive-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,21 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,11 USD. Bisher wurden via NASDAQ 355.904 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 19.04.2023 auf bis zu 10,12 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Peloton Interactive-Aktie somit 68,73 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 16.04.2024 auf bis zu 3,07 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,16 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2022.

Peloton Interactive veröffentlichte am 01.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,19 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 743,60 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 792,70 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive im Jahr 2023 -3,369 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

