Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Peloton Interactive im Blick

Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Peloton Interactive konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,7 Prozent auf 8,75 USD.

Um 16:08 Uhr wies die Peloton Interactive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 8,75 USD nach oben. Die Peloton Interactive-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,83 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,68 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Peloton Interactive-Aktien beläuft sich auf 1.472.768 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,83 USD. Dieser Kurs wurde am 04.02.2023 erreicht. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 50,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 13.05.2023 Kursverluste bis auf 6,62 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Peloton Interactive-Aktie 24,35 Prozent sinken.

Peloton Interactive ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,79 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 22,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 964,30 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 748,90 USD.

Voraussichtlich am 24.08.2023 dürfte Peloton Interactive Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,374 USD je Peloton Interactive-Aktie belaufen.

