Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive zeigt sich am Dienstagmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Peloton Interactive konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,1 Prozent auf 4,90 EUR.

Das Papier von Peloton Interactive konnte um 11:59 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,1 Prozent auf 4,90 EUR. In der Spitze legte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 4,90 EUR zu. Mit einem Wert von 4,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 155 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 235,76 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,09 EUR. Dieser Wert wurde am 26.09.2023 erreicht. Mit Abgaben von 16,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 23.08.2023 hat Peloton Interactive die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,68 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,68 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 642,10 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 678,70 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -1,288 USD je Aktie in den Peloton Interactive-Büchern.

Redaktion finanzen.net

