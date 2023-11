Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

So entwickelt sich Peloton Interactive

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Peloton Interactive. Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 4,90 EUR.

Die Peloton Interactive-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 4,90 EUR. In der Spitze gewann die Peloton Interactive-Aktie bis auf 4,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 236,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 02.11.2023 Kursverluste bis auf 3,92 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Verlust von 19,93 Prozent wieder erreichen.

Peloton Interactive gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Peloton Interactive ein Ergebnis je Aktie von -1,20 USD vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 595,50 USD – eine Minderung von 3,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 616,50 USD eingefahren.

Am 07.02.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Peloton Interactive veröffentlicht werden.

Analysten gehen davon aus, dass Peloton Interactive 2024 einen Verlust in Höhe von -1,441 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

NASDAQ-Wert Peloton-Aktie dennoch in Grün: Peloton schreibt weiter rote Zahlen

Ausblick: Peloton Interactive zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Peloton-Aktie höher: Kooperation mit Lululemon treibt Kurs an