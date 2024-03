Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive gewinnt am Nachmittag an Fahrt

So entwickelt sich Peloton Interactive

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Peloton Interactive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 4,34 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Peloton Interactive-Papiere um 15:53 Uhr 0,3 Prozent. Bei 4,36 USD erreichte die Peloton Interactive-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 4,35 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 469.060 Peloton Interactive-Aktien.

Am 05.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,02 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 177,28 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 3,97 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Peloton Interactive-Aktie 8,54 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 01.02.2024 hat Peloton Interactive die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,54 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ein EPS von -0,98 USD in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 743,60 USD, gegenüber 792,70 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,19 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,501 USD je Peloton Interactive-Aktie stehen.

