Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittag in Grün

Um 10:42 Uhr sprang die Peloton Interactive-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 6,73 EUR zu. Die Peloton Interactive-Aktie legte bis auf 6,73 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,53 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Peloton Interactive-Aktien beläuft sich auf 411 Stück.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 144,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.05.2023 bei 6,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 10,79 Prozent würde die Peloton Interactive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Peloton Interactive am 04.05.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,79 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ein EPS von -2,27 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Peloton Interactive 748,90 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 964,30 USD umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 24.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Peloton Interactive einen Verlust von -3,363 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

