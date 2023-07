Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive zeigt sich am Mittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 8,88 USD.

Das Papier von Peloton Interactive konnte um 11:21 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,6 Prozent auf 8,88 USD. Bisher wurden heute 1.445 Peloton Interactive-Aktien gehandelt.

Am 04.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,83 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 100,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,62 USD. Dieser Wert wurde am 13.05.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 25,45 Prozent würde die Peloton Interactive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 04.05.2023 legte Peloton Interactive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,79 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 748,90 USD. Im Vorjahresviertel waren 964,30 USD in den Büchern gestanden.

Am 24.08.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten gehen davon aus, dass Peloton Interactive 2023 einen Verlust in Höhe von -3,374 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

