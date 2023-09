Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Peloton Interactive konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,4 Prozent auf 4,77 EUR.

Um 08:39 Uhr stieg die Peloton Interactive-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 4,77 EUR. Die Peloton Interactive-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,77 EUR an. Bei 4,77 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 171 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 16,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 245,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 6,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 23.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,68 USD. Ein Jahr zuvor waren -3,68 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,39 Prozent zurück. Hier wurden 642,10 USD gegenüber 678,70 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 08.11.2023 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --1,315 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

NASDAQ-Wert Peloton-Aktie bricht ein: Peloton macht mehr Verlust als erwartet

Ausblick: Peloton legt Quartalsergebnis vor

Meme-Aktien GameStop, AMC, Peloton & Co. mit Sommerrally: Böses Omen für den breiten Aktienmarkt?