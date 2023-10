Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittwochmittag stärker

So bewegt sich Peloton Interactive

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 4,94 EUR.

Die Peloton Interactive-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 10:32 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 4,94 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Peloton Interactive-Aktie sogar auf 4,94 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 4,91 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Peloton Interactive-Aktien beläuft sich auf 125 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 16,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 233,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,09 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 17,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Peloton Interactive ließ sich am 23.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,68 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 642,10 USD im Vergleich zu 678,70 USD im Vorjahresquartal.

Peloton Interactive dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Peloton Interactive 2024 einen Verlust in Höhe von -1,288 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie höher: Kooperation mit Lululemon treibt Kurs an

Die bestbezahlten CEOs und Konzernlenker der USA

NASDAQ-Wert Peloton-Aktie bricht ein: Peloton macht mehr Verlust als erwartet