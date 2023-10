Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Peloton Interactive. Der Peloton Interactive-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 4,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:08 Uhr 1,9 Prozent auf 4,80 EUR. In der Spitze büßte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 4,80 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,91 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 95 Peloton Interactive-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 16,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 242,93 Prozent Plus fehlen der Peloton Interactive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,09 EUR am 26.09.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Peloton Interactive-Aktie 17,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 23.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Peloton Interactive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,68 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 642,10 USD in den Büchern – ein Minus von 5,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Peloton Interactive 678,70 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Peloton Interactive Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -1,288 USD je Peloton Interactive-Aktie.

