Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive verzeichnet am Mittag herbe Einbußen

Das Papier von Peloton Interactive gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 9,8 Prozent auf 9,93 EUR abwärts. Der Kurs der Peloton Interactive-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,93 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,06 EUR. Bisher wurden heute 9.800 Peloton Interactive-Aktien gehandelt.

Am 08.02.2022 markierte das Papier bei 34,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 71,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,98 EUR am 24.10.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Peloton Interactive-Aktie 42,28 Prozent sinken.

Am 03.11.2022 äußerte sich Peloton Interactive zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,25 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 23,44 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 616,50 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 805,20 USD US-Dollar umgesetzt.

Peloton Interactive dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 01.02.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Peloton Interactive rechnen Experten am 07.02.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,548 USD je Peloton Interactive-Aktie belaufen.

