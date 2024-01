Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Freitagnachmittag massiv unter Druck

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt ging es für die Peloton Interactive-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 5,2 Prozent auf 5,49 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie musste um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 5,2 Prozent auf 5,49 USD. Die Peloton Interactive-Aktie sank bis auf 5,47 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,81 USD. Zuletzt wechselten 2.533.781 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.02.2023 bei 17,83 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 224,77 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,28 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 22,04 Prozent würde die Peloton Interactive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 02.11.2023 äußerte sich Peloton Interactive zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,44 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,20 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 595,50 USD – eine Minderung von 3,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 616,50 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,449 USD je Peloton Interactive-Aktie belaufen.

