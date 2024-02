Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag stabil

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Peloton Interactive zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Peloton Interactive-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 4,54 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie bewegte sich um 01:58 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 4,54 USD. Die Peloton Interactive-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,62 USD an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Peloton Interactive-Aktie bisher bei 4,42 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,54 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 10.218.745 Peloton Interactive-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,89 USD. Dieser Kurs wurde am 17.02.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 227,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,96 USD. Dieser Wert wurde am 06.02.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Peloton Interactive 0,000 USD aus.

Peloton Interactive ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,19 Prozent zurück. Hier wurden 743,60 USD gegenüber 792,70 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Peloton Interactive wird am 08.05.2024 gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --1,500 USD je Peloton Interactive-Aktie.

