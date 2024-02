Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive verteidigt am Vormittag Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Peloton Interactive zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Peloton Interactive-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 4,54 USD.

Werte in diesem Artikel

Anleger zeigten sich um 01:58 Uhr bei der Peloton Interactive-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 4,54 USD. Im Tageshoch stieg die Peloton Interactive-Aktie bis auf 4,62 USD. Bei 4,42 USD markierte die Peloton Interactive-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 4,54 USD. Der Tagesumsatz der Peloton Interactive-Aktie belief sich zuletzt auf 10.218.745 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,89 USD. Dieser Kurs wurde am 17.02.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 227,98 Prozent Luft nach oben. Am 06.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,96 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 12,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Peloton Interactive am 01.02.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Peloton Interactive ein Ergebnis je Aktie von -0,98 USD vermeldet. Das vergangene Quartal hat Peloton Interactive mit einem Umsatz von insgesamt 743,60 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 792,70 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,19 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -1,500 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie an der NASDAQ -24 Prozent: Peloton bleibt weiter tief in der Verlustzone

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NASDAQ-Wert Peloton-Aktie dennoch in Grün: Peloton schreibt weiter rote Zahlen