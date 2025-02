Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 9,59 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,5 Prozent auf 9,59 USD ab. Im Tief verlor die Peloton Interactive-Aktie bis auf 9,47 USD. Bei 9,49 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 272.597 Peloton Interactive-Aktien.

Bei 10,89 USD erreichte der Titel am 18.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 11,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,71 USD. Dieser Wert wurde am 03.05.2024 erreicht. Abschläge von 71,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Peloton Interactive am 06.02.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ein EPS von -0,54 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Peloton Interactive mit einem Umsatz von insgesamt 673,90 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 743,60 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,37 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 01.05.2025 erwartet.

Laut Analysten dürfte Peloton Interactive im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,389 USD einfahren.

