Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 4,30 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 4,30 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Peloton Interactive-Aktie bis auf 4,26 USD. Bei 4,31 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 378.794 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.04.2023 markierte das Papier bei 12,02 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 179,53 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,97 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 7,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Peloton Interactive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 01.02.2024 hat Peloton Interactive die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,19 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 743,60 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 792,70 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Peloton Interactive-Bilanz für Q3 2024 wird am 08.05.2024 erwartet.

2024 dürfte Peloton Interactive einen Verlust von -1,501 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

